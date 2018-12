NBA-Livestream: Rockets @ Mavericks am 08.12.

Die Houston Rockets sind zu Gast bei den Dallas Mavericks in der American Airlines Arena. Das Team von Mike D'Antoni besitzt mit Chris Paul und James Harden den wohl besten Backcourt der Liga. Da können die Dallas Mavericks noch nicht mithalten. Jedoch haben die Texaner mit Dennis Smith Jr. und Luka Doncic zwei vielversprechende Talente in ihren Reihen.



76ers @ Raptors am 06.12. um 01:00 Uhr

Am Nikolaustag beschenkt uns die NBA mit einem Ost-Duell der Spitzenklasse! Die Philadelphia 76ers um Joel Embiid reisen in den hohen Norden und nehmen es dort mit den Toronto Raptors rund um Kawhi Leonard auf. Wer krallt sich die Krone in der Eastern Conference?

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Demond Greene

Knicks @ Celtics am 07.12. um 01:00 Uhr

NBA-Action live auf DAZN! Noch immer ohne ihren verletzten Superstar Kristaps Porzingis reisen die New York Knicks in den TD Garden nach Boston. Klingt nach einer klaren Angelegenheit für Kyrie Irving und seine Celtics. Ob das Team von Brad Stevens seiner Favoritenrolle gerecht wird, siehst du hier auf DAZN!

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Stefan Koch

Warriors @ Bucks am 08.12. um 01:00 Uhr

Spitzenspiel in der NBA! Die Golden State Warriors debütieren im Fiserv Forum. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams war am 9. November damals gewannen die Bucks in der Oracle Arena mit 134-111 und Superstar Curry verletzte sich an der Leiste. Kann MVP-Kandidat Giannis Antetokounmpo das Star Ensemble aus Oakland erneut bezwingen?

Kommentator: Martin Gräfe / Experte: Alexander Vogel

