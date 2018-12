NBA-Livestream: Pistons @ Magic am 30.12.

Die Detroit Pistons treffen zum zweiten Mal in dieser NBA-Saison auf die Orlando Magic. In der ersten Begegnung in Orlando gewannen die Pistons mit 103:96 und beendeten damit eine fünf Spiele dauernde Niederlagenserie. Wer sich im zweiten Match im Amway Center durchsetzt, siehst Du hier.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Demond Greene



Nuggets @ Spurs am 27.12. um 01:00 Uhr

Die Denver Nuggets sind zu Gast im AT&T-Center bei den San Antonio Spurs. Beide Teams kämpfen um die Playoffs in der Western Conference. Während die Spurs ihren Rekord von 21 aufeinanderfolgenden Playoff-Teilnahmen ausbauen wollen , warten die Fans der Nuggets seit 5 Jahren auf eine Playoffserie.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel

Celtics @ Rockets am 28.12. um 01:00 Uhr

Der letztjährige MVP James Harden empfängt mit seinen Houston Rockets die Boston Celtics. Bisher verläuft die Saison der Rockets mehr als enttäuschend. Statt einen der Top-Plätze der Western Conference zu belegen, müssen sie um die Play-Offs kämpfen. Ob Houston gegen Boston und Daniel Theis gewinnen kann, siehst du auf DAZN!

Kommentator: Max Siebald / Experte: Demond Greene

Spurs @ Nuggets am 29.12. um 01:00 Uhr

Die Denver Nuggets spielen bislang eine richtig starke Saison. Im Pepsi Center treffen die Nuggets auf die San Antonio Spurs. Die bislang noch hinter ihren Erwartungen liegen. Wer das Duell für sich entscheiden kann, erfährst du live auf DAZN!

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Seb Dumitru

