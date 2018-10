NBA-Livestream: Pelicans @ Warriors am 01.11.

Die Golden State Warriors erwarten die New Orleans Pelicans in der Oracle Arena. Die Dubs konnten zahlreiche Duelle der beiden Teams für sich entscheiden, doch waren es meist knappe Spiele.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Jan Jagla



76ers @ Raptors am 30.10. um 01:00 Uhr

Die Toronto Raptors empfangen die Phliadelphia 76ers in der Scotiabank Arena. Von den vier Duellen im letzten Jahr, konnten die Gastgeber drei gewinnen. Die Raptors um Starduo Leonard und Lowry gehen auch diesmal als Favorit in die Partie. Können sich die 76ers diesmal den Sieg holen?

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Seb Dimitrou

Bucks @ Celtics am 02.11. um 01:00 Uhr

Die Boston Celtics erwarten in ihrem TD Garden die Milwaukee Bucks. Die beiden Teams trafen in den Playoffs der vergangenen Saison aufeinander, dabei konnten die Celtics die Serie mit 4:3 für sich entscheiden. Können sich die Bucks um Star Antetokounmpo in fremder Halle durchsetzen?

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alex Vogel

