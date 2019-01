NBA-Livestream: Pacers @ Wizards am 31.01.

Die Capital One Arena in Washington ist Schauplatz des Duells zwischen den Wizards aus der US-Hauptstadt und den Pacers aus Indianapolis.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Seb Dumitru



Warriors @ Pacers am 29.01. um 01:00 Uhr

Im Bankers Life Fieldhouse in Indianapolis gastieren die Golden State Warriors bei den Indiana Pacers. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, da beide Teams in ihrer jeweiligen Conference vorne mitspielen.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Alexander Vogel

76ers @ Lakers am 30.01. um 01:00 Uhr

Im Staples Center empfangen die Lakers die 76ers aus Philadelphia. Für die Lakers wäre eine Pleite ein Rückschlag im Kampf um Platz 8 im Westen - Philadelphia hingegen spielt aktuell im Osten um die ersten vier Plätze und damit den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Demond Greene

