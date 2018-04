NBA-Livestream: Pacers @ Cavaliers (Spiel 7) am 29.04.

Istanbul Cup Women Single Live WTA Istanbul: Halbfinale Hungarian Open Men Single Live ATP Budapest: Halbfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single Live WTA Stuttgart: Halbfinale NFL Live NFL Draft: Tag 3 Serie A Live AS Rom -

Das erste Mal in seiner Karriere muss LeBron James in einem Spiel 7 in der 1. Runde ran! Die Indiana Pacers verlangen dem King und den Cavs alles ab, dominierten Spiel 6 ab dem 2. Viertel und vor allem nach der Halbzeit nach Belieben. Doch Vorteil Cavs im entscheidenden Spiel? Immerhin hat man neben James auch noch die eigene Halle im Rücken.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alex Vogel.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Pacers @ Cavaliers (Spiel 7) am 29.04. um 19:00 Uhr!

NBA Livestreams

Bucks @ Celtics (Spiel 7) am 29.04. um 02:00 Uhr

Nach sechs Spielen steht es zwischen den Bucks und den Celtics 3:3. Dank der überragenden Leistung von Giannis Antetokounmpo konnte Milwaukee die Serie zu Hause ausgleichen. Nun hat Boston im Entscheidungsspiel die eigenen Fans im Rücken! Wer sich diesen Playoff-Krimi entgehen lässt, ist selber schuld!

Moderator: Lukas Schönmüller / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel. Vorberichte ab 01:50 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Jazz @ Rockets (Spiel 1) am 29.04. um 21:30 Uhr

Nach dem Sieg im engen Spiel 6 konnten sich die Utah Jazz mit 4:2 gegen OKC durchsetzen und Houston in die Conference Semifinals folgen. Das Team um James Harden wartet schon etwas länger und will in eigener Halle direkt zeigen, dass Utah nur ein weiterer Gegner auf dem Weg zum großen Ziel sein soll: Titelgewinn.

Moderator: Freddy Harder / Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Desmond Greene. Vorberichte ab 21:20 Uhr.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.