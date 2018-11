NBA-Livestream: Nuggets @ Thunder am 25.11.

Die NBA auf DAZN! Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder begrüßen die Denver Nuggets in der Chesapeake Energy Arena. Das letzte Aufeinandertreffen beider Franchises entschieden die Denver Nuggets in einem 126:125 Overtime-Thriller für sich. OKC-Point-Guard Russel Westbrook schrammte damals mit 33 Punkten, 13 Assists und 9 Rebounds knapp an einem Triple-Double vorbei.



Timberwolves @ Nets am 23.11. um 01:00 Uhr

Erlebe die beste Basketball-Liga der Welt! Die Minnesota Timberwolves um Star-Center Karl-Anthony Towns müssen nach New York in den Barclays Center zu den Brooklyn Nets. Wer das Spiel für sich entscheidet, erfährst du live auf DAZN!

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experten: Alex Vogel und Paul Zipser

Magic @ Lakers am 25.11. um 01:00 Uhr

Die beste Basketball-Liga der Welt auf DAZN! LeBron James empfängt mit seinen L.A. Lakers die Orlando Magic im heimischen Staples Center. Nach 10 Spielen standen beide Teams mit einer Bilanz von 4:6 da. Wie es jetzt ausschaut und ob LeBron sowie sein deutscher Teamkollege Mo Wagner den Heimsieg perfekt machen können, siehst Du hier.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel