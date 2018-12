NBA-Livestream: Nuggets @ Spurs am 27.12.

Die Denver Nuggets sind zu Gast im AT&T-Center bei den San Antonio Spurs. Beide Teams kämpfen um die Playoffs in der Western Conference. Während die Spurs ihren Rekord von 21 aufeinanderfolgenden Playoff-Teilnahmen ausbauen wollen , warten die Fans der Nuggets seit 5 Jahren auf eine Playoffserie.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel



Bucks @ Knicks am 25.12. um 01:00 Uhr

Die New York Knicks befinden sich auch unter David Fizdale noch immer im Umbruch. Allerdings hat sein Team in dieser Saison die Milwaukee Bucks schon einmal nach Overtime geschlagen, mit 136:134. Ob ihnen das an Weihnachtsspieltag im Madison Square Garden erneut gelingt, erfährst du live auf DAZN!

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dré Voigt

Lakers @ Warriors am 26.12. um 01:00 Uhr

Nach drei Jahren Weihnachtsspiel gegen die Cavaliers geht es in diesem Jahr für die Warriors an den Feiertagen gegen die Lakers. Immerhin LeBron James auf der Gegenseite bleibt ihnen als Konstante erhalten. Es ist bereits das dritte Duell in dieser Saison. Zweimal konnte sich der King mit den Lakers durchsetzen. Gelingt zur Bescherung der dritte Streich?

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alex Vogel. Vorberichte ab 01:45 Uhr.

