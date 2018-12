NBA-Livestream: Nuggets @ Raptors am 04.12.

In Toronto liegt im Winter nicht nur der Schnee hoch, sondern auch die eigene Messlatte der Erwartungen. Mit dem Trade für Kawhi Leonard gehen die Raptors in dieser Saison "All In" und wollen im Osten mindestens um den Titel spielen. Nun kommen die Denver Nuggets, die mit einem jungen Kern um Nikola Jokic ebenfalls Playoff-Ambitionen haben.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Stefan Koch



LeBron James und seine Los Angeles Lakers empfangen die Phoenix Suns. Deandre Ayton und Devin Booker glänzen in dieser Saison, doch das allein reicht nicht um die Spiele zu gewinnen. Im Staples Center gegen King James anzutreten wird kein Vergnügen. Die Lakers lassen sich selten einen Sieg nehmen und erst Recht nicht in eigener Halle!

Moderator: Lukas Schönmüller / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alex Vogel

