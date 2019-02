NBA-Livestream: NBA All-Star-Game 2019 am 18.02.

Beim NBA All-Star-Game tritt das Team von Giannis Antetokounmpo gegen das von LeBron James an. Mit dabei ist unter anderem Dirk Nowitzki. Die deutsche Basketball-Legende nimmt in diesem Jahr zum 14. Mal teil. Von Steph Curry über James Harden bis Anthony Davis - dieses Spiel darst du nicht verpassen!

Kommentator: Benni Zander / Experte: Dré Voigt



NBA Livestreams

Thunder @ Pelicans am 15.02. um 02:00 Uhr

Im Smoothie King Center in New Orleans ist das Team aus Oklahoma City zu Gast. Das letzte Duell im Dezember entschieden die Pelicans 118:114 für sich.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Seb Dumitru

NBA All-Star 2019: Rising Stars Challenge am 16.02. um 03:00 Uhr

Bei der Rising Stars Challenge treten die besten NBA-Rookies gegeneinander an - geteilt in ein Team World und in ein Team USA. Das Team USA wird dabei von Bostons Jayson Tatum und Utahs Donovan Mitchell angeführt. Eine ganz besondere Ehre wird zudem Dirk Nowitzki zuteil: Er ist als Honorary Coach des Welt-Teams unter anderem für Luka Doncic und Ben Simmons zuständig.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Dré Voigt

NBA All-Star 2019: Saturday Night am 17.02. um 02:00 Uhr

Traditionell finden am Samstag vor dem All-Star-Game die Skill-Challenge, der 3-Point-Contest und der Slam-Dunk-Contest statt. Dirk Nowitzki nimmt in seiner 21. NBA-Saison einmal mehr am Dreier-Contest teil und misst sich unter anderem mit den Curry-Brüdern. Und beim Dunk-Contest kämpfen Miles Bridges, John Collins, Hamidou Diallo und Dennis Smith Jr. um die Krone.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Dre Voigt

