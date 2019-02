NBA-Livestream: NBA All-Star 2019: Saturday Night am 17.02.

Traditionell finden am Samstag vor dem All-Star-Game die Skill-Challenge, der 3-Point-Contest und der Slam-Dunk-Contest statt. Dirk Nowitzki nimmt in seiner 21. NBA-Saison einmal mehr am Dreier-Contest teil und misst sich unter anderem mit den Curry-Brüdern. Und beim Dunk-Contest kämpfen Miles Bridges, John Collins, Hamidou Diallo und Dennis Smith Jr. um die Krone.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Dre Voigt



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe NBA All-Star 2019: Saturday Night am 17.02. um 02:00 Uhr!

NBA Livestreams

Bucks @ Pacers am 14.02. um 01:00 Uhr

Spitzenduell in der Eastern Conference! Die Milwaukee Bucks müssen bei den Indiana Pacers ran. Es ist das Aufeinandertreffen von Giannis Antetokounmpo und Victor Oladipo. Welcher Star jubelt am Ende?

Kommentator: Flo Pertsch

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Thunder @ Pelicans am 15.02. um 02:00 Uhr

Im Smoothie King Center in New Orleans ist das Team aus Oklahoma City zu Gast. Das letzte Duell im Dezember entschieden die Pelicans 118:114 für sich.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Seb Dumitru

NBA All-Star 2019: Rising Stars Challenge am 16.02. um 03:00 Uhr

Bei der Rising Stars Challenge treten die besten NBA-Rookies gegeneinander an - geteilt in ein Team World und in ein Team USA. Das Team USA wird dabei von Bostons Jayson Tatum und Utahs Donovan Mitchell angeführt. Eine ganz besondere Ehre wird zudem Dirk Nowitzki zuteil: Er ist als Honorary Coach des Welt-Teams unter anderem für Luka Doncic und Ben Simmons zuständig.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Dré Voigt

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel