NBA-Livestream: Mavericks @ Thunder am 31.03.

Das Team um Dirk Nowitzki hatte schon früh nichts mehr mit den Playoffs zu tun. OKC kann es im Westen immer noch unter die Top 4 schaffen.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Demond Greene



NBA Livestreams

Lakers @ Jazz am 28.03. um 03:30 Uhr

In der Vivint Smart Home Arena in Salt Lake City geht es für die Gastgeber noch um den Einzug in die Playoffs. Die Lakers spielen dagegen beim Weiterkommen fast keine Rolle mehr. Das letzte Aufeinandertreffen entschieden die Jazz 113:95 für sich.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Dre Voigt

Clippers @ Bucks am 29.03. um 01:00 Uhr

Den Clippers droht im Westen Platz 8 und damit ein harter Gegner in der ersten Playoff-Runde. Um das zu verhindern, wäre ein Sieg in Milwaukee praktisch – die Bucks haben aber im Moment die beste Bilanz aller NBA-Teams.

Kommentator: Flo Pertsch

Kings @ Rockets am 30.03. um 23:00 Uhr

Während sich der Führende der Southwest Division auf einem guten Weg in Richtung Playoffs befindet, wird es für die Kings immer schwieriger.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Jens Leutenecker

