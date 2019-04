NBA-Livestream: Mavericks @ Spurs am 11.04.

Dirk Nowitzkis großes Finale? Sollte der große Blonde aus Würzburg wirklich Schluss machen, ist das sein letzter Auftritt in der NBA – die ganze Liga würdigt einen, der sie in den letzten 21 Jahren sportlich und menschlich begeistert hat.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Mavericks @ Spurs am 11.04. um 02:00 Uhr!

NBA Livestreams

Heat @ Raptors am 07.04. um 18:00 Uhr

Die Toronto Raptors sind zweitbestes Team im Osten und haben alle direkten Duelle der laufenden gegen Miami gewonnen.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Steffen Hamann

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Thunder @ Timberwolves am 07.04. um 21:30 Uhr

Division-Duell im Nordwesten: OKC um Russell Westbrook ist ganz nah dran an der Playoff-Qualifikation, die Minnesota Timberwolves sind bereits raus.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Jan Jagla

Rockets @ Thunder am 10.04. um 03:30 Uhr

Die Oklahoma City Thunder empfangen ihren ehemaligen Schützling James Harden, der in dieser Regular Season mit Abstand die meisten Punkte erzielte.

Kommentator: Flo Pertsch

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.