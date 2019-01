NBA-Livestream: Mavericks @ Bucks am 21.01.

Die Dallas Mavericks sind zu Gast im Fiserv Forum. Mehr als die Hälfte der Spiele sind absolviert und beide Teams überraschen: Die Bucks haben den Schritt zum Titelaspiranten gemacht. Dallas scheint in Luka Doncic einen Franchise-Player gedrafted zu haben der bereits jetzt zeigt, dass er die Mavs zu Siegen führen kann.

Moderator: Lukas Schönmüller / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel. Vorberichte ab 19:50 Uhr.



NBA Livestreams

Lakers @ Thunder am 18.01. um 01:00 Uhr

Kracher im NBA-Westen! Die Lakers müssen in der Chesapeake Energy Arena gegen die Oklahoma City Thunder ran. Beide Teams kämpfen um möglichst gute Playoff-Plätze. LeBron James fällt noch immer verletzt aus - die große Chance für die Thunder, den Druck auf die Warriors und die Nuggets in der Conference zu erhöhen.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Steffen Hamann

Spurs @ Timberwolves am 19.01. um 01:00 Uhr

Die San Antonio Spurs sind zu Gast bei den Minnesota TImberwolves im Target Center. Beiden Mannschaften fehlt im Playoff-Rennen der Western Conference die Konstanz, auf Siege folgen zu häufig Pleiten. Die Timberwolves drohen langsam den Anschluss zu verlieren.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Alexander Vogel

Hornets @ Pacers am 20.01. um 01:00 Uhr

Die Pacers zeigen Woche für Woche, dass ihre Saison diesmal lange dauern soll. Für viele sicherlich überraschend, dass Indiana durch starke Teamleistungen überzeugt. Gegen die auswärtsschwachen Charlotte Hornets sind die Pacers der Favorit.

Kommentator: Mannie Winter / Experte: Seb Dumitru

