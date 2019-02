NBA-Livestream: Magic @ Raptors am 24.02.

In der Regular Season reisen die Orlando Magic nach Toronto in die Scotiabank Arena. In den letzten vier Auswärts-Begegnungen erzielte das Team von Steve Clifford jeweils mehr als 100 Punkte.

Kommentator: Martin Gräfe / Experte: Stefan Koch



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Magic @ Raptors am 24.02. um 21:30 Uhr!

NBA Livestreams

Rockets @ Lakers am 22.02. um 04:30 Uhr

James Harden zu Gast bei LeBron James! Zwei der besten Basketballspieler der Welt treffen im Staples Center aufeinander. Während James Harden in der Form seines Lebens ist, muss LeBron nach kurzzeitiger Verletzungspause seine Lakers zurück in die Playoff-Plätze führen.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Alex Vogel

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Spurs @ Raptors am 23.02. um 01:00 Uhr

Die San Antonio Spurs sind zu Gast im Air Canada Centre in Toronto. Raptors-Star Kawhi Leonard und DeMar DeRozan treffen jeweils auf ihr altes Team. Toronto spielt um Platz 1 im Osten, San Antonio hat seinen Playoff-Platz im Westen noch lange nicht sicher.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Demond Greene

Rockets @ Warriors am 24.02. um 02:30 Uhr

Die Houston Rockets sind zu Gast in der Oracle Arena. Die Warriors haben sich seit der Rückkehr von DeMarcus Cousins wieder als bestes Team im Westen etabliert. Die Rockets gewannen jedoch das letzte Aufeinandertreffen 135:134 in der Overtime.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.