NBA-Livestream: Lakers @ Rockets am 14.12.

Die Los Angeles Lakers sind zu Gast im Toyota Center. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams flogen die Fäuste. Brandon Ingram, Rajon Rondo und Chris Paul wurden für mehrere Spiele gesperrt. Heizt sich die Rivalität der beiden Mannschaften weiter auf oder liegt der Fokus in Houston dieses Mal auf dem sportlichen Geschehen?

Kommentator: Benni Zander / Experte: Alexander Vogel



NBA Livestreams

Timberwolves @ Warriors am 11.12. um 01:00 Uhr

Der amtierende Champion, die Golden State Warriors, empfangen in der Oracle Arena die Minnesota Timberwolves. Nach dem Abgang von Jimmy Butler zu den 76ers befinden sich die Timberwolves in der Findungsphase. Mit Robert Covington und Dario Saric kamen zwei Neuzugänge, die das Team in der Breite verstärken sollen. Ob Minnesota die Warriors ärgern kann, siehst Du auf DAZN!

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Stefan Koch

Trail Blazers @ Rockets am 12.12. um 01:00 Uhr

In der NBA kommt es zum Duell zwischen den Portland Trail Blazers und den Houston Rockets. Die Texaner um Starspieler James Harden werden versuchen, vor heimischem Publikum einen Sieg einzufahren und damit wichtige Punkte zu holen. Favorisiert sind allerdings die Gäste aus Portland, die bislang eine ganz starke Saison spielen und deshalb auch vorne in der Western Conference anzufinden sind.

Thunder @ Pelicans am 13.12. um 01:00 Uhr

Northwest-Southwest-Duell in der NBA auf DAZN! Die Oaklahoma City Thunder um Deutschland-Legionär Dennis Schröder treffen auf die New Orleans Pelicans. In der Vorsaison konnte OKC nur eins von insgesamt drei Spielen für sich entscheiden. Schau dir hier die Partie in voller Länge an!

