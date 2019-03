NBA-Livestream: Lakers @ Raptors am 15.03.

Die Lakers müssen zu ihrem Angstgegner: L.A. hat die letzten neun Spiele allesamt gegen Toronto verloren. LeBron James bezwang Toronto in den vergangenen Playoffs mit den Cavs aber fast alleine in der Serie 4:0. Gelingt ihm auch mit den Lakers der erste Sieg gegen die Raptors?



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Lakers @ Raptors am 15.03. um 01:00 Uhr!

NBA Livestreams

Thunder @ Jazz am 12.03. um 02:00 Uhr

Paul George spielt dieses Jahr den besten Basketball seiner Karierre und ist einer der MVP-Kanidaten. Dazu sind die Thunder ein Top-4-Kandidat im Westen. In der EnergySolutions Arena trifft OKC auf die Utah Jazz, einen der großen Rivalen um die begehrtesten Plätze der Conference.

Kommentator: Martin Gräfe

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Bucks @ Pelicans am 13.03. um 01:00 Uhr

Die Saison der Pelicans verläuft bisher enttäuschend. Star-Spieler Anthony Davis wird die Franchise voraussichtlich am Ende der Saison verlassen und die Playoffs laufen in New Orleans wohl nur im Fernsehen. In den Milwaukee Bucks kommt eine der stärksten Mannschaften der Eastern Conference in die New Orleans Arena.

Warriors @ Rockets am 14.03. um 02:30 Uhr

Neuauflage der vergangenen Western-Conference-Finals. Die Houston Rockets empfangen im Toyota Center den amtierenden Meister. In den letzten Playoffs setzten sich die Warriors in Spiel 7 durch. In dieser Saison besiegte James Harden mit seinen Rockets die Warriors bereits zweimal.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.