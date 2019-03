NBA-Livestream: Lakers @ Knicks am 17.03.

Zwei der berühmtesten NBA-Franchises treffen im Madison Square Garden aufeinander. Ihre große Vergangenheit hilft beiden aktuell nicht: New York ist schon längst raus aus dem Playoff-Rennen, die Knicks spekulieren auf den Top-Pick beim Draft im Sommer. Und die Lakers müssen ihre Saison wohl auch demnächst deutlich früher als erhofft beenden.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Jan Jagla



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Lakers @ Knicks am 17.03. um 17:00 Uhr!

NBA Livestreams

Warriors @ Rockets am 14.03. um 02:30 Uhr

Neuauflage der vergangenen Western-Conference-Finals. Die Houston Rockets empfangen im Toyota Center den amtierenden Meister. In den letzten Playoffs setzten sich die Warriors in Spiel 7 durch. In dieser Saison besiegte James Harden mit seinen Rockets die Warriors bereits zweimal.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Lakers @ Raptors am 15.03. um 01:00 Uhr

Die Lakers müssen zu ihrem Angstgegner: L.A. hat die letzten neun Spiele allesamt gegen Toronto verloren. LeBron James bezwang Toronto in den vergangenen Playoffs mit den Cavs aber fast alleine in der Serie 4:0. Gelingt ihm auch mit den Lakers der erste Sieg gegen die Raptors?

76ers @ Bucks am 17.03. um 20:30 Uhr

Eine Begegnung, die auch in den Playoffs warten könnte. Eine happige Aufgabe für die Sixers, denn die Bucks sind auf heimischen Parkett in dieser Saison nur sehr schwer zu schlagen.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Demond Greene

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.