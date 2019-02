NBA-Livestream: Lakers @ Celtics am 08.02.

Die größte Rivalität der NBA: Die Los Angeles Lakers sind zu Gast im TD Garden bei den Boston Celtics. Zum ersten Mal seit Jahren sind beide Teams im Playoff-Rennen. Speziell bei den Lakers könnte der Platz in der Postseason noch ernsthaft in Gefahr geraten.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Alexander Vogel



NBA Livestreams

Rockets @ Suns am 05.02. um 03:00 Uhr

Die Houston Rockets gastieren beim schlechtesten Team der Western Conference. In James Harden und Devin Booker treffen zwei der offensiv besten Shooting Guards der Liga aufeinander. Ob der aktuelle MVP Harden seine Mannschaft zum Pflichtsieg gegen die Suns führt, siehst du auf DAZN!

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Jan Jagla

Lakers @ Pacers am 06.02. um 01:00 Uhr

Die NBA auf DAZN: Die Los Angeles Lakers sind in der Regular Season zu Gast im Bankers Life Fieldhouse bei den Indiana Pacers. Die Pacers sind im Osten auf dem Weg zum Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde, die Lakers kratzen im Westen an den unteren Playoff-Plätzen.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Demond Greene

Nuggets @ 76ers am 09.02. um 01:00 Uhr

Seit 2016 konnten die Denver Nuggets keinen Sieg mehr gegen die Philadelphia 76ers holen. Jimmy Butler und die 76ers erwarten die Nuggets nach einem deutlichen Sieg im letzten Duell im heimischen Wells Fargo Center.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Stefan Koch

