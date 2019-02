NBA-Livestream: Lakers @ 76ers am 10.02.

Auf dem Weg in die Playoffs geht es für die Lakers im Wells Fargo Center gegen die Philadelphia 76ers. Und die zu schlagen verstehen die Jungs aus Los Angeles: Zuletzt gewannen die 76ers in heimischer Halle gegen die Lakers im Jahr 2015.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel. Vorberichte ab 21:20 Uhr.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Lakers @ 76ers am 10.02. um 21:30 Uhr!

NBA Livestreams

Wizards @ Bucks am 07.02. um 02:00 Uhr

Die Washington Wizards sind zu Gast im Fiserv Forum bei den Milwaukee Bucks. Beide Teams könnten sich auch in Runde 1 der Playoffs wiedersehen. Milwaukee spielt momentan den besten Basketball der Liga, während Washington weit unter seinen Möglichkeiten bleibt.

Kommentator: Martin Gräfe

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

NBA All-Star 2019: Draft am 08.02. um 01:00 Uhr

Zum 68. Mal in der langen Historie der NBA findet das All-Star Game statt, in dem die besten Spieler der Saison, die von den Fans, Spielern, Journalisten und Head Coaches der 30 NBA-Teams gewählt werden, in einem Exhibition Game aufeinander treffen. Beim All-Star Draft wählen die beiden Team-Kapitäne LeBron James und Giannis Antetokounmpo ihre Teams. Wer spielt mit wem beim All-Star Game? Hier verpasst du keine Entscheidung!

Thunder @ Rockets am 10.02. um 02:30 Uhr

Die Oklahoma City Thunder sind zu Gast im Toyota Center. Beim letzten Aufeinandertreffen am Christmas Day setzten sich die Houston Rockets dank 41 Punkten von MVP James Harden durch.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Demond Greene

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.