NBA-Livestream: Knicks @ Wizards am 17.01.

NBA goes London und DAZN berichtet von vor Ort! Die New York Knicks reisen ebenso wie die Washington Wizards in die britische Haupstadt. Es ist bisher eine grausame Saison für die Knicks, die seit Beginn auf Superstar Kristaps Porzingis verzichten müssen. Auch Washington bleibt bisher unter den eigenen Erwartungen. In neutraler Halle bietet sich beiden eine neue Chance.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Per Mertesacker



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Knicks @ Wizards am 17.01. um 01:00 Uhr!

NBA Livestreams

Warriors @ Nuggets am 16.01. um 01:00 Uhr

Der amtierende NBA-Champion ist zu Gast bei den Denver Nuggets im Pepsi Center. Die Warriors wirken in dieser Saison nicht ganz zu souverän wie in den vergangenen Jahren. Die Nuggets um Superstar Nikola Jokic sind eine echte Prüfung für Golden State.

Kommentator: Christoph Stadler / Experte: Stefan Koch

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Raptors @ Celtics am 17.01. um 01:00 Uhr

Die beiden vermeintlich stärksten NBA-Teams im Osten treffen zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander. Die ersten beiden Begegnungen entschied jeweils das Heimteam für sich. Die Celtics wollen dank ihrer Heimstärke näher an die Spitze heranrücken, die Raptors sind aber auch auswärts bislang überzeugend.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Steffen Hamann

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.