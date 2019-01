NBA-Livestream: Kings @ Clippers am 27.01.

Die Sacramento Kings reisen nach Los Angeles und treffen im Staples Center auf die Clippers. Die Kings von Coach David Joerger haben nach starkem Saisonstart zuletzt abgebaut, die Playoff-Plätze - für die Clippers Pflicht - wären ein kleines Wunder für Sacramento. Die Clippers gewannen in dieser Saison alle bisherigen Spiele gegen Sacramento souverän.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt



NBA Livestreams

Spurs @ 76ers am 24.01. um 01:00 Uhr

Die San Antonio Spurs sind zu Gast im Wells Fargo Center bei den Philadelphia 76ers. Während die 76ers sich erneut Hoffnungen auf eine Platzierung in der Top 4 der Eastern Conference machen, kämpfen die Spurs um die 22. Playoff-Teilnahme in Serie.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Stefan Koch

Warriors @ Wizards am 25.01. um 01:00 Uhr

Die Washington Wizards empfangen die Golden State Warriors in der Capital One Arena. In einem brutalen Januar spielen die Wizards ganze 14-mal, unter anderem gegen Toronto, Milwaukee, Oklahoma und Golden State. Aktuell kommt Washington nicht nennenswert an die Playoff-Plätze heran.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Alexander Vogel

Warriors @ Celtics am 27.01. um 01:00 Uhr

Der aktuelle Meister Golden State Warriors ist in Boston bei den Celtics zu Gast. Die Warriors spielen um den ersten Platz im Westen, Boston kann im Osten noch unter die besten Vier kommen.

Kommentator: Freddy Koch / Experte: Alexander Vogel

