NBA-Livestream: Jazz @ Magic am 15.12.

Utah Jazz und Orlando Magic treffen nicht in der gewohnten Umgebung aufeinander, sondern in Mexiko-City. Eines der NBA Global-Games. Von den letzten fünf Duellen mit den Magic konnte Utah vier für sich entscheiden. Erlebe das Spiel live auf DAZN!

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt



NBA Livestreams

Trail Blazers @ Rockets am 12.12. um 01:00 Uhr

In der NBA kommt es zum Duell zwischen den Portland Trail Blazers und den Houston Rockets. Die Texaner um Starspieler James Harden werden versuchen, vor heimischem Publikum einen Sieg einzufahren und damit wichtige Punkte zu holen. Favorisiert sind allerdings die Gäste aus Portland, die bislang eine ganz starke Saison spielen und deshalb auch vorne in der Western Conference anzufinden sind.

Thunder @ Pelicans am 13.12. um 01:00 Uhr

Northwest-Southwest-Duell in der NBA auf DAZN! Die Oaklahoma City Thunder um Deutschland-Legionär Dennis Schröder treffen auf die New Orleans Pelicans. In der Vorsaison konnte OKC nur eins von insgesamt drei Spielen für sich entscheiden. Schau dir hier die Partie in voller Länge an!

Pacers @ 76ers am 15.12. um 01:00 Uhr

Trust the Process. Joel Embiid ist zwar sehr überzeugt von sich selbst, hat aber aktuell auch allen Grund dazu. Der Center der Philadelphia 76ers spielt in dieser NBA-Saison bisher seinen besten Basketball und greift nach dem Thron in der Eastern Conference. Mit den Indiana Pacers kommt jetzt ein direkter Konkurrent ins Wells Fargo Center. Wer das heißere Händchen hat, siehst Du hier.

Kommentator: Manni Winter / Experte: Dre Voigt

