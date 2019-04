NBA-Livestream: Heat @ Raptors am 07.04.

Die Toronto Raptors sind zweitbestes Team im Osten und haben alle direkten Duelle der laufenden gegen Miami gewonnen.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Steffen Hamann



NBA Livestreams

Celtics @ Heat am 04.04. um 01:30 Uhr

Nur zwei Tage nach dem letzten Duell treffen die Celtics erneut auf die Miami Heat. Bei den Hausherren fällt die Entscheidung über die Playoff-Teilnahme womöglich erst ganz am Ende der Regular Season, die Celtics spielen um einen Platz unter den ersten Vier im Osten.

Kommentator: Martin Gräfe

Bucks @ 76ers am 05.04. um 02:00 Uhr

Die Milwaukee Bucks kommen nach Philadelphia. Beide Teams sind schon für die Playoffs qualifiziert, ein Vorgeschmack auf die Postseason LIVE auf DAZN!

Thunder @ Timberwolves am 07.04. um 21:30 Uhr

Division-Duell im Nordwesten: OKC um Russell Westbrook ist ganz nah dran an der Playoff-Qualifikation, die Minnesota Timberwolves sind bereits raus.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Jan Jagla

