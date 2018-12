NBA-Livestream: Hawks @ Pistons am 23.12.

Die Atlanta Hawks sind zu Gast bei den Detroit Pistons in der Little Caesaers Arena. Die Pistons sind im Playoff-Rennen der Eastern Conference, in Atlanta liegt der Fokus diese Saison auf der Entwicklung junger Spieler. Auf dem Papier als eine leichte Aufgabe für die Pistons die unbedingt gemeistert werden muss um die Playoffs zu erreichen!

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Alexander Vogel



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Hawks @ Pistons am 23.12. um 01:00 Uhr!

NBA Livestreams

Rockets @ Heat am 21.12. um 01:00 Uhr

Die Houston Rockets sind zu Gast in der American Airlines Arena. Beide Teams sind im Playoff-Rennen, können aber anhand ihrer absurden Gehaltsliste kaum mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden sein. Miami zahlt dieses Jahr 158 Millionen US-Dollar für Spieler, Houston 134 Millionen. Damit stehen sie im Ligavergleich auf Platz 1 und 5. Wer das Duell auf dem Parkett entscheidet, siehst du hier!

Kommentator: Mannie Winter / Experte: Dré Voigt

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Bucks @ Celtics am 22.12. um 01:00 Uhr

Neuauflage der 1. Play-Off-Runde aus der vergangenen Saison zwischen den Milwaukee Bucks und den Boston Celtics. Die Celtics konnten die Serie 4:3 gewinnen und zogen in die 2. Runde ein. Nun wollen sich die Bucks um Star-Spieler Giannis Antetokounmpo revanchieren. Ob "The Greek Freak" seine Mannschaft im TD Garden zum Sieg führen kann, siehst du auf DAZN!

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.