NBA-Livestream: Hawks @ Celtics am 16.03.

Im TD Garden empfangen die Boston Celtics die Hawks aus Atlanta. Die Celtics haben nur eines der vergangenen sieben Spiele gegen die Hawks verloren. Dennoch verläuft die Saison anders als geplant: Statt um den 1. Platz im Osten spielen die Celtics lediglich um das Heimrecht in der ersten Playoff-Runde.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Jan Jagla



NBA Livestreams

Bucks @ Pelicans am 13.03. um 01:00 Uhr

Die Saison der Pelicans verläuft bisher enttäuschend. Star-Spieler Anthony Davis wird die Franchise voraussichtlich am Ende der Saison verlassen und die Playoffs laufen in New Orleans wohl nur im Fernsehen. In den Milwaukee Bucks kommt eine der stärksten Mannschaften der Eastern Conference in die New Orleans Arena.

Warriors @ Rockets am 14.03. um 02:30 Uhr

Neuauflage der vergangenen Western-Conference-Finals. Die Houston Rockets empfangen im Toyota Center den amtierenden Meister. In den letzten Playoffs setzten sich die Warriors in Spiel 7 durch. In dieser Saison besiegte James Harden mit seinen Rockets die Warriors bereits zweimal.

Lakers @ Pistons am 16.03. um 00:00 Uhr

Zwischen den Lakers und den Pistons gab es in der laufenden Saison bisher ein Duell. Das neu geformte Team um Star-Spieler LeBron James gewann im heimischen Staples Center 113:110. Mittlerweile sieht es für die Lakers in Sachen Playoffs düster aus. Anders bei den Pistons: Nachdem Detroit letztes Jahr die Playoffs verpasste, sind die Chancen dieses Jahr hoch.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Ole Frerks

