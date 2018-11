NBA-Livestream: Grizzlies @ Timberwolves am 18.11.

Die Memphis Grizzlies werden bei den Minnesota Timberwolves erwartet. Beide Teams haben das Ziel Playoffs in der erneut sehr starken Western Conference ausgegeben. Wer macht den nächsten Schritt in Richtung Playoffs?

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Dre Voigt



Warriors @ Rockets am 16.11. um 01:00 Uhr

Die Golden State Warriors sind bei den Houston Rockets zu Gast. In den Conference Finals setzten sich die Warriors in der vergangenen Saison knapp mit 4:3 in der Best-of-Seven-Serie gegen Houston durch. Die Jungs von Steve Kerr wollen ihren Titel verteidigen und das machen sie von Beginn der Saison an sehr souverän. Ob sie auch in Houston erfolgreich sind, siehst du hier!

Kommentator: Max Siebald / Experte: Demond Greene

Raptors @ Celtics am 17.11. um 01:00 Uhr

Die Boston Celtics erwarten die Toronto Raptors im TD Garden. Die Gastgeber als eigentliche Favoriten der Eastern Conference stehen in der Tabelle unter Raptors. Die haben sich bereits deutlich gegen die Lakers behauptet und liefern eine starke Performance. Ob Brad Stevens sich etwas einfallen lässt, wie seine Celtics die Gäste dominieren können siehst du hier!

Lakers @ Heat am 18.11. um 01:00 Uhr

LeBron James reist mit den Los Angeles Lakers zur seiner alten Liebe nach Miami. Am South Beach konnte James zwei Meistertitel feiern und versucht nun in La-La-Land ebenfalls einen Ring zu ergattern. Nach stotterndem Start will der Lakers-Motor nun richtig ins Rollen kommen. In Florida wartet auch Kumpel Dwyane Wade, der es in seiner letzten Saison der Karriere noch einmal krachen lassen will.

