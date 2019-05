NBA-Livestream: Celtics @ Bucks (Spiel 5) am 09.05.

In der Regular Season begegneten sich beide Teams dreimal: zweimal siegten die Bucks, die die besten Bilanz der NBA aufweisen und einmal die Celtics, die in der Eastern Conference auf dem 4. Platz landeten.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Dre Voigt



Warriors @ Rockets (Spiel 3) am 05.05. um 02:30 Uhr

Nur eine Niederlage aus den letzten 16 Heimpartien: Können die Rockets ihren Heimvorteil auch in Spiel 3 des Conference-Halbfinals nutzen?

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Dre Voigt

Raptors @ 76ers (Spiel 4) am 05.05. um 21:30 Uhr

Ein Team wird es in dieser Serie wieder treffen: In der Vorsaison war sowohl für die Raptors als auch für die 76ers im Conference-Halbfinale Schluss.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt

Trail Blazers @ Nuggets (Spiel 5) am 08.05. um 04:30 Uhr

Damian Lillard hat seine Trail Blazers mit durchschnittlich 33 Punkten pro Spiel fast im Alleingang in die Conference-Semi-Finals geführt. In den Denver Nuggets um Star-Center Nikola Jokic wartet dort allerdings der Zweitplatzierte der Western Conference.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Alexander Vogel

