NBA-Livestream: Cavaliers @ Celtics (Spiel 7) am 28.05.

King James strikes again! Bester Scorer der Partie in fünf Spielen in Folge! Mit seinem double-double von 46 Punkten und 11 Rebounds in Spiel 6 führte LeBron seine Cavaliers zum 109:99-Sieg. Somit konnte das Team aus Cleveland den 3:3 Ausgleich realisieren. Spannung pur ist in Spiel 7 garantiert! Wer wird sich im TD Garden durchsetzen und ins Finale einziehen? Die Antwort bekommst du hier auf DAZN!

Kommentator: Freddy Harder

Moderator: Alex Schlüter

Experte: Alexander Vogel



NBA Livestreams

Rockets @ Warriors am 27.05. um 03:00 Uhr

Im Finale der Wester Conference könnte es nicht spannender sein. 2:2 steht es nach vier Spielen. Dank ihren Stars James Harden und Chris Paul sicherten sie sich die Housten Rockets den Sieg in Spiel 4. Zusammen steuerten sie mehr als die Hälfte aller Rockets-Punkte bei. Wer wird Spiel 5 für sich entscheiden?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.