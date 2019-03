NBA-Livestream: Bulls @ Pistons am 10.03.

Für die Chicago Bulls geht es in dieser Saison schon lange nicht mehr um die Playoffs. Vielmehr versucht der sechsmalige Champion durch eine schlechte Bilanz an einen guten Draftpick zu kommen. In der Little Caesars Arena muss Chicago bei den Detroit Pistons ran, die jedes der letzten fünf NBA-Duelle gegen die Bulls gewonnen haben.

Kommentator: Flo Pertsch



LeBron James hat eine schwierige Aufgabe vor sich: Während seiner Verletzungspause fielen die Lakers aus den Playoff-Rängen, wollen dorthin jetzt zurück. Jetzt kommen die Denver Nuggets ins Staples Center, eines der stärksten Teams der Western Conference.

Kommentator: Benni Zander

Die Milwaukee Bucks empfangen als eines der stärksten Teams der Eastern Conference die Indiana Pacers. Bucks-Star Giannis Antetokoumnpo ist einer der Top-Favoriten auf den MVP-Titel. Trotz der Verletzung vor Franchise-Player Victor Oladipo haben die Pacers noch Chancen auf die Playoffs.

Kommentator: Christoph Stadtler

Zwei Playoff-Aspiranten treffen aufeinander. Die 76ers empfangen die Indiana Pacers im Wells Fargo Center. Sowohl Philly als auch die Pacers stehen in der Eastern Conference gut da und wollen weiter klettern.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Alexander Vogel

