NBA-Livestream: Bucks @ Raptors am 09.12.

Top-Duell in der Eastern Conference! Die Toronto Raptors empfangen in der Scotiabank Arena die Milwaukee Bucks. Mit Kawhi Leonard auf der Seite der Raptors und Giannis Antetokounmpo bei den Bucks, treffen zwei der besten NBA-Spieler und mögliche MVP-Kandidaten aufeinander. Welches der beiden Spitzen-Teams im Osten sich am Ende durchsetzen kann, siehst Du auf DAZN!

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Demond Green



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Bucks @ Raptors am 09.12. um 01:00 Uhr!

NBA Livestreams

76ers @ Raptors am 06.12. um 01:00 Uhr

Am Nikolaustag beschenkt uns die NBA mit einem Ost-Duell der Spitzenklasse! Die Philadelphia 76ers um Joel Embiid reisen in den hohen Norden und nehmen es dort mit den Toronto Raptors rund um Kawhi Leonard auf. Wer krallt sich die Krone in der Eastern Conference?

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Demond Greene

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Knicks @ Celtics am 07.12. um 01:00 Uhr

NBA-Action live auf DAZN! Noch immer ohne ihren verletzten Superstar Kristaps Porzingis reisen die New York Knicks in den TD Garden nach Boston. Klingt nach einer klaren Angelegenheit für Kyrie Irving und seine Celtics. Ob das Team von Brad Stevens seiner Favoritenrolle gerecht wird, siehst du hier auf DAZN!

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Stefan Koch

Pelicans @ Pistons am 09.12. um 01:00 Uhr

Die Detroit Pistons empfangen die New Orleans Pelicans in der Little Caesar Arena. Beide Teams vetrauen stark auf ihr Big Men. Blake Griffin und Andre Drummond sind die erste und zweite Option in Dwayne Caseys System. Pelicans Head Coach Alvin Gentry setzt neben MVP-Kandidat Anthony Davis auf Mirotic und Randle. Wer macht den nächsten Schritt in Richtung Playoffs?

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.