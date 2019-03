NBA-Livestream: Bucks @ Pelicans am 13.03.

Die Saison der Pelicans verläuft bisher enttäuschend. Star-Spieler Anthony Davis wird die Franchise voraussichtlich am Ende der Saison verlassen und die Playoffs laufen in New Orleans wohl nur im Fernsehen. In den Milwaukee Bucks kommt eine der stärksten Mannschaften der Eastern Conference in die New Orleans Arena.



76ers @ Rockets am 09.03. um 02:00 Uhr

James Harden legt auch dieses Jahr spektakuläre Zahlen auf. Im Toyota Center muss er jetzt gegen die Philadelphia 76ers ran, die mit einer der stärksten Starting Fives der NBA nach Houston reisen.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Etienne Effenberg

Kings @ Knicks am 09.03. um 18:00 Uhr

Im Madison Square Garden empfangen die New York Knicks die Sacramento Kings. Die Gastgeber sind auf dem Weg, die Saison als schlechtestes Team der NBA abzuschließen, die Kings brauchen im Westen einiges mehr als eine ausgeglichene Bilanz für die Playoffs.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Stefan Koch

Thunder @ Jazz am 12.03. um 02:00 Uhr

Paul George spielt dieses Jahr den besten Basketball seiner Karierre und ist einer der MVP-Kanidaten. Dazu sind die Thunder ein Top-4-Kandidat im Westen. In der EnergySolutions Arena trifft OKC auf die Utah Jazz, einen der großen Rivalen um die begehrtesten Plätze der Conference.

Kommentator: Martin Gräfe

