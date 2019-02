NBA-Livestream: Bucks @ Pacers am 14.02.

Spitzenduell in der Eastern Conference! Die Milwaukee Bucks müssen bei den Indiana Pacers ran. Es ist das Aufeinandertreffen von Giannis Antetokounmpo und Victor Oladipo. Welcher Star jubelt am Ende?

Kommentator: Flo Pertsch



NBA Livestreams

Thunder @ Rockets am 10.02. um 02:30 Uhr

Die Oklahoma City Thunder sind zu Gast im Toyota Center. Beim letzten Aufeinandertreffen am Christmas Day setzten sich die Houston Rockets dank 41 Punkten von MVP James Harden durch.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Demond Greene

Lakers @ 76ers am 10.02. um 21:30 Uhr

Auf dem Weg in die Playoffs geht es für die Lakers im Wells Fargo Center gegen die Philadelphia 76ers. Und die zu schlagen verstehen die Jungs aus Los Angeles: Zuletzt gewannen die 76ers in heimischer Halle gegen die Lakers im Jahr 2015.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel. Vorberichte ab 21:20 Uhr.

Celtics @ 76ers am 13.02. um 02:00 Uhr

Am ersten Weihnachtsfeiertag endete das Duell 121:114 für Boston - nach Overtime! Die Zuschauer im TD Garten freuen sich also auf ein weiteres Spektakel zwischen Boston und Philadelphia.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Jan Jagla

