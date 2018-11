NBA-Livestream: Bucks @ Knicks am 01.12.

Die NBA live auf DAZN! Giannis Antetokounmpo und Khris Middleton beherrschen die Bucks-Offensive. Für die Big Men der Knicks wie Mitchell Robinson und Noah Vonleh könnte das Spiel eher unangenehm werden. Wer als Sieger im Madison Square Garden vom Parkett geht, erfährst du hier!

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Alex Vogel



Lakers @ Nuggets am 28.11. um 01:00 Uhr

NBA-Action auf DAZN! Die Denver Nuggets um Nikola Jokic treffen zum zweiten Mal in dieser Saison auf die Los Angeles Lakers - diesmal jedoch vor heimischer Kulisse. Das erste Spiel ging mit 121:114 für die Jungs von Luke Walton aus. Folgt nun die Revanche der Nuggets?

Warriors @ Raptors am 30.11. um 01:00 Uhr

Die Golden State Warriors befinden sich in ihrem womöglich letzten Jahr in Oakland, bevor die Erfolgs-Franchise der vergangenen Jahre nach San Francisco weiterzieht. Ein Meisterschaftsring soll daher als Abschiedsgeschenk geholt werden. Wie schlagen sich Durant und Co. gegen einen der Top-Favoriten im Osten, die Toronto Raptors?

Kommentator: Benny Zander / Experte: Demond Greene

Rockets @ Spurs am 01.12. um 01:00 Uhr

Texas-Duell in der NBA! Zwei von drei Teams aus dem Lone Star State-Bundesstaat treffen im AT&T Center in San Antonio aufeinander. Das letzte Duell Mitte November konnten die Gastgeber mit 96:89 daheim gegen Houston entscheiden.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Steffen Hamann

