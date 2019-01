NBA-Livestream: Bucks @ Hawks am 13.01.

Die Milwaukee Bucks sind zu Gast in der State Farm Arena. Mike Budenholzer hat es geschafft! Der Ex-Coach der Hawks macht aus einem talentierten Bucks-Team einen echten Titelfavoriten. Die Bucks haben elitäre Offense und Defense, die beste Korbbilanz der Liga und sind sowohl vom Dreier als auch in der Zone gefährlich. Da scheinen die sich im Rebuild befindenden Hawks als einfache Aufgabe.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Bucks @ Hawks am 13.01. um 01:00 Uhr!

NBA Livestreams

Thunder @ Spurs am 11.01. um 01:00 Uhr

Die Oklahoma CIty Thunder reisen nach San Antonio in das AT&T Center. Beide Teams spielen bisher eine erfolgreiche Saison, obwohl der Dreier dabei keine wichtige Rolle einnimmt. San Antonio nimmt die wenigsten Dreier aller NBA-Teams, Oklahoma trifft sie am schlechtesten.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Seb Dumitru

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Grizzlies @ Heat am 12.01. um 01:00 Uhr

NBA Action live auf DAZN! Die Memphis Grizzlies sind zu Gast in Florida bei den Miami Heat. Die Heat konnten ihre Bilanz zuletzt durch gute Ergebnisse verbessern, während Altmeister Dwyane Wade auf großer Abschiedstour durch die Liga ist. Wer setzt sich in der American Airlines Arena durch?

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt

Raptors @ Wizards am 13.01. um 01:00 Uhr

Die Raptors sind zu Gast bei den Wizards. Raptors-Fans machen sich weiterhin Hoffnung auf die erste Finals-Teilnahme in der Geschichte der Franchise. Bedanken können sie sich bei ihrem General Manager Masai Ujiri, der nicht nur Danny Green und Kawhi Leonard per Trade holte, sondern auch Coach of the Year Dwayne Casey für den unbekannten Nick Nurse ersetzte. Beide Aktionen gehen bisher voll auf.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Dre Voigt

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.