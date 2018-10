NBA-Livestream: Bucks @ Celtics am 02.11.

Die Boston Celtics erwarten in ihrem TD Garden die Milwaukee Bucks. Die beiden Teams trafen in den Playoffs der vergangenen Saison aufeinander, dabei konnten die Celtics die Serie mit 4:3 für sich entscheiden. Können sich die Bucks um Star Antetokounmpo in fremder Halle durchsetzen?

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alex Vogel



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Bucks @ Celtics am 02.11. um 01:00 Uhr!

NBA Livestreams

76ers @ Raptors am 30.10. um 01:00 Uhr

Die Toronto Raptors empfangen die Phliadelphia 76ers in der Scotiabank Arena. Von den vier Duellen im letzten Jahr, konnten die Gastgeber drei gewinnen. Die Raptors um Starduo Leonard und Lowry gehen auch diesmal als Favorit in die Partie. Können sich die 76ers diesmal den Sieg holen?

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Seb Dimitrou

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Pelicans @ Warriors am 01.11. um 01:00 Uhr

Die Golden State Warriors erwarten die New Orleans Pelicans in der Oracle Arena. Die Dubs konnten zahlreiche Duelle der beiden Teams für sich entscheiden, doch waren es meist knappe Spiele.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Jan Jagla

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.