NBA-Livestream: Bucks @ Celtics (Spiel 3) am 04.05.

Beim letzten Aufeinandertreffen im TD Garden setzten sich die Bucks durch.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Alexander Vogel



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Bucks @ Celtics (Spiel 3) am 04.05. um 02:00 Uhr!

NBA Livestreams

Rockets @ Warriors (Spiel 2) am 01.05. um 04:30 Uhr

Die Warriors wollen nach dem knappen Sieg im ersten Duell ihre Führung im Western-Conference-Halbfinale ausbauen.

Kommentator: Martin Gräfe / Experte: Demond Greene

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Trail Blazers @ Nuggets (Spiel 2) am 02.05. um 03:00 Uhr

Die Denver Nuggets stehen nach zehn Jahren erstmals wieder in den Conference Semifinals - dort empfangen sie die Trail Blazers zu Spiel 2.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Seb Dumitru

Raptors @ 76ers (Spiel 3) am 03.05. um 02:00 Uhr

Die Toronto Raptors um Kawhi Leonard reisen zu Spiel 3 der Conference Semifinals nach Philadelphia.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Stefan Koch

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.