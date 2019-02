NBA-Livestream: 76ers @ Thunder am 01.03.

Mit einem knappen 117:115 setzten sich die Thunder im letzten Duell in Philadelphia durch. Nun gibt es in der Chesapeake Energy Arena die Revanche für die 76ers.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe 76ers @ Thunder am 01.03. um 02:00 Uhr!

NBA Livestreams

76ers @ Pelicans am 26.02. um 02:00 Uhr

Die NBA live auf DAZN! Die 76ers sind zu Gast bei den New Orleans Pelicans. Während es für Ben Simmons und die 76ers richtig gut läuft, gehören die Pelicans um Alvin Gentry zu den schlechtesten Teams im Westen.

Kommentator: Mannie Winter / Experte: Seb Dumitru

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Celtics @ Raptors am 27.02. um 02:00 Uhr

Top-Duell in der Eastern Conference! Die Toronto Raptors empfangen im Air Canada Centre die Boston Celtics. Kurz vor der Trade-Deadline verstärkten sich die Raptors mit Marc Gasol und gelten als einer der Favoriten im Osten.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Ole Ferks

Warriors @ Heat am 28.02. um 01:30 Uhr

Dwyane Wade empfängt ein letztes Mal in seiner NBA-Karriere die Golden State Warriors in der American Airlines Arena. Insgesamt wurde er dreimal NBA-Champion mit seinen Heat. Mit den Warriors kommt die derzeit beste Mannschaft der NBA und der Top-Favorit auf den Titel nach Miami.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Stefan Koch

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.