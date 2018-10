NBA-Livestream: 76ers @ Raptors am 30.10.

Die Toronto Raptors empfangen die Phliadelphia 76ers in der Scotiabank Arena. Von den vier Duellen im letzten Jahr, konnten die Gastgeber drei gewinnen. Die Raptors um Starduo Leonard und Lowry gehen auch diesmal als Favorit in die Partie. Können sich die 76ers diesmal den Sieg holen?

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Seb Dimitrou



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe 76ers @ Raptors am 30.10. um 01:00 Uhr!

NBA Livestreams

Lakers @ Spurs am 28.10. um 02:00 Uhr

Die NBA live auf DAZN! Die L.A Lakers und Lebron James treffen zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen auf Gregg Popovich und seine Spurs. Im ersten Spiel gegen San Antonio konnte King James seine Mannschaft noch in die Overtime retten. Zu einem Sieg hat es am Ende aber nicht gereicht. Ob es diesmal gelingt, erfährst du hier!

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Dre Voigt

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Raptors @ Bucks am 30.10. um 01:00 Uhr

Die NBA live auf DAZN! Die Revanche der Bucks gegen die Raptors. Die beiden Mannschaften trafen zuletzt in den Playoffs aufeinander wo die Raptors mit 4-2 die Saison der Bucks beendeten. Giannis Antetokounmpo und seine Jungs brauchen also keine extra Motivationansprache!

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Jan Jagla

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.