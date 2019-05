NBA-Livestream: 76ers @ Raptors (Spiel 7) am 13.05.

Win or go home: In Spiel 7 zwischen den 76ers und den Raptors geht es um den Einzug in die Eastern-Conference-Finals gegen die bereits qualifizierten Milwaukee Bucks. Toronto stand 2016 das letzte Mal in den Conference-Finals, Philadelphia zuletzt 2001.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Demond Greene





Warriors @ Rockets (Spiel 6) am 11.05. um 03:00 Uhr

Ein Spiel fehlt den Golden State Warriors noch, um zum fünften Mal in Folge in das Conference Final vorzurücken. Für den Rest der Serie gegen die Houston Rockets muss das Team von Coach Steve Kerr allerdings auf Superstar Kevin Durant verzichten. Beim knappen Sieg der Warriors in Spiel 5 zog sich KD eine Wadenzerrung zu.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Jan Jagla

