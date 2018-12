Liga ACB-Livestream: Madrid - Gran Canaria am 09.12.

Am 11. Spieltag der Liga Endesa empfängt Real Madrid den Herbalife Gran Canaria. Madrid befindet sich momentan auf Tabellenplatz 3 nach acht Siegen aus den ersten 10 Spielen und braucht dringend einen Sieg um an Tabellenführer Barcelona Anschluss zu halten.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Madrid - Gran Canaria am 09.12. um 01:00 Uhr!

Liga ACB Livestreams

Valencia - Andorra am 08.12. um 01:00 Uhr

Am 11. Spieltag der Liga Endesa empfängt der Valencia Basket Club den MoraBanc Andorra. Beide Teams haben nach zehn Spielen 5 Siege und 5 Niederlagen vorzuweisen und stehen damit auf Tabellenplatz 8 und 9.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.