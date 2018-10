Basketball Champions League-Livestream: Teneriffa - Telekom Baskets Bonn am 09.10.

Auftakt in die Basketball Champions League! Die Telekom Baskets aus Bonn müssen in Teneriffa ran. Gelingt ihnen ein erfolgreicher Auftakt?

Kommentator: Mannie Winter



Basketball Champions League Livestreams

Bayreuth - Besiktas am 09.10. um 20:00 Uhr

In der vergangen BCL Saison hat es medi Bayreuth bis ins Viertelfinale geschafft. Durch den Sieg gegen Polski Torun in der dritten Qualifikationsrunde hat das die Mannschaft von Trainer Raoul Korner auch in dieser Saison in die Gruppenpahse der BCL geschafft. Dort wartet am ersten Spieltag der türkische Verein Besiktas J.K. auf die Franken.

Banvit - Ludwigsburg am 10.10. um 18:00 Uhr

Bis ins Final Four haben es die MHP Riesen Ludwigsburg in der vergangenen BCL Saison geschafft. Diesen Erfolg wollen die Schwaben in diesem Jahr mindestens wiederholen. Doch Ludwigsburg kommt mit einer 67:72-Niederlage gegen Göttingen im Pokal zu Banvit. Das macht die Aufgabe nicht leichter.

Bamberg - Fuenlabrada am 10.10. um 20:00 Uhr

EuroLeague war gestern. Brose Bamberg hat in der Off-Season verkündet, die kommenden fünf Jahre in der BCL der FIBA anzutreten zu wollen. Das erste Spiel der Gruppenphase geht für Bamberg gegen Fuenlabrada; ein Team, das ebenfalls in der vergangenen Saison noch im EuroCup aktiv war.

