Basketball Champions League-Livestream: Telekom Baskets Bonn - Nanterre 92 am 23.10.

Die Basketball Champions League auf DAZN! Die Telekom Baskets Bonn haben Nanterre zu Gast. Die letzten drei Duelle gingen an die Gäste. Können die Deutschen ihre Bilanz aufpolieren?

Kommentator: Stefan Koch



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Telekom Baskets Bonn - Nanterre 92 am 23.10. um 02:00 Uhr!

Basketball Champions League Livestreams

Le Mans - Ludwigsburg am 23.10. um 02:00 Uhr

Zweiter Spieltag in der Basketball Champions League! Ludwigsburg muss nach Frankreich in das Antares. Was is für Coach John Patrick in Le Mans drin? Die Antwort auf DAZN!

Kommentator: Mannie Winter

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.