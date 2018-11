Basketball Champions League-Livestream: Olimpija - Bayreuth am 13.11.

Am 6. Spieltag der Basketball Champions League nimmt Medi Bayreuth die Reise nach Ljubljana auf sich um den Petrol Olimpija vor heimischer Kulisse in der Arena Stozice herauszufordern.

Kommentator: Mannie Winter



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Olimpija - Bayreuth am 13.11. um 01:00 Uhr!

Basketball Champions League Livestreams

Hapoel Holon - Bonn am 13.11. um 01:00 Uhr

Die Baskets Bonn reisen am 6. Spieltag nach Israel und müssen in der Basketball Champions League gegen Hapoel Holon ran.

Kommentator: Martin Gräfe

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.