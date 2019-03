Basketball Champions League-Livestream: Neptunas - Jerusalem am 06.03.

Die Basketball Champions League live auf DAZN! Hapoel Jerusalem ist im Achtelfinal-Hinspiel zu Gast in Litauen bei Neptunas. Beide Teams wollen sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Neptunas - Jerusalem am 06.03. um 18:00 Uhr!

Basketball Champions League Livestreams

PAOK - AEK Athen am 05.03. um 18:30 Uhr

Im Achtelfinal-Hinspiel der Basketball Champions League ist AEK Athen im griechischen Duell zu Gast in Thessaloniki.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Bamberg - Banvit am 06.03. um 20:00 Uhr

Die Brose Arena ist Austragungsort des Achtelfinal-Hinspiels zwischen Bamberg und Banvit. Bamberg hat sich als Dritter seiner Vorrundengruppe für die Playoffs qualifiziert. Bei der ersten Teilnahme am Wettbewerb soll hier noch nicht Schluss sein für den Bundesligisten.

Kommentator: Alexander Vogel / Experte: Steffen Hamann

Nanterre - Besiktas am 06.03. um 20:30 Uhr

Im Achtelfinal-Hinspiel der Basketball Champions League treffen Besiktas und Nanterre aufeinander. Das letzte direkte Duell konnten die Franzosen 73:68 gewinnen.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.