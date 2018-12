Basketball Champions League-Livestream: Ludwigsburg - Banvitspor am 12.12.

Am 8. Spieltag der Basketball Champions-League treffen die RIESEN Ludwigsburg auf den türkischen Vertreter Banvit Bandirma. Für die RIESEN geht es darum, das Tabellenende zu verlassen und so zum heutigen Gegner aufzuschliessen. Die Partie seht ihr hier auf DAZN.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Ludwigsburg - Banvitspor am 12.12. um 01:00 Uhr!

Basketball Champions League Livestreams

Jerusalem - AEK Athen am 11.12. um 01:00 Uhr

Erlebe die Basketball Champions League auf DAZN! Der Tabellenführer der Gruppe C aus Jerusalem empfängt den Zweitplatzierten AEK Athen zum Gipfeltreffen. Ob sich Hapoel Jerusalem vor heimischer Kulisse durchsetzen kann, siehst Du hier.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Fuenlabrada - Bamberg am 12.12. um 01:00 Uhr

8. Gruppenspiel in der Basketball Champions League: Brose Bamberg reist zu Fuenlabrada in die Metropolregion Madrid. Freak City sammelte bis dato 11 Zähler und ist damit auf einem guten Weg in die K.O.-Phase. Fuenlabrada hat nur einen Punkt weniger, liegt in der Tabelle allerdings drei Plätze entfernt - ein Indiz dafür, wie eng es im Tableau zugeht. Ob sich Brose wichtige Punkte holt, erfährst du hier in voller Länge!

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.