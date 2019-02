Basketball Champions League-Livestream: Ljubljana - Besiktas am 06.02.

In der Basketball Champions League treffen Petrol Olimpija und Besiktas aufeinander. Wer sich durchsetzen kann, siehst du hier auf DAZN!



Basketball Champions League Livestreams

Ludwigsburg - Nischni Nowgorod am 05.02. um 18:30 Uhr

In der Basketball Champions League treffen an Spieltag 14 in Gruppe A die MHP Riesen Ludwigsburg und BK Nischni Nowgorod aus Russland aufeinander. Für Ludwigsburg ist diese Saison in Europa eine Enttäuschung.

Kommentator: Martin Gräfe

Opava - Bonn am 05.02. um 20:30 Uhr

Die BCL live auf DAZN: Am 14. Spieltag stehen sich in Gruppe B Opava und die Telekom Baskets Bonn gegenüber. Die Tschechen sind Gruppenletzter, Bonn rechnet sich also auch auswärts einiges aus.

Kommentator: Mannie Winter

AEK Athen - Antwerpen am 06.02. um 20:30 Uhr

Verfolge die Basketball Champions League live auf DAZN! Die Antwerp Giants sind zu Gast bei AEK Athen.

