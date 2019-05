Basketball Champions League-Livestream: Bologna - Teneriffa am 05.05.

Nachdem Teneriffa den Gastgeber aus dem Turnier geworfen hat, treffen die Spanier im Show-Down um den Titel auf Bologna. Die Italiener ließen zuletzt dem letzten deutschen Vertreter aus Bamberg keine Chance.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Alexander Vogel / Experte: Steffen Hamann



Basketball Champions League Livestreams

Bamberg - Antwerpen am 05.05. um 15:00 Uhr

Bei ihrem ersten Auftritt in der Basketball Champions League spielt die Mannschaft der Franken um Platz 3 gegen das Überraschungsteam der Saison aus Antwerpen, was gleichzeitig Gastgeber des Final Fours ist.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.