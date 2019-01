Basketball Champions League-Livestream: Bayreuth - Ljubljana am 30.01.

Am 13. Spieltag der Basketball Champions League empfängt medi Bayreuth den KK Union Olimpija in der Oberfrankenhalle. Im Hinspiel setzte sich Bayreuth 76:67. Die Slowenen sind bereits ausgeschieden - ein zwingender SIeg für Bayreuth, wenn der Bundesligist zumindest in den Europe Cup will.

Kommentator: Stefan Koch



Bonn - Hapoel Holon am 29.01. um 01:00 Uhr

Am 13. Spieltag der Gruppenphase in der Basketball-Champions-League empfangen die Telekom Baskets Bonn Hapoel Holon. Das Hinspiel gewannen die Israelis 94:74.

Kommentator: Mannie Winter

Jerusalem - Bamberg am 30.01. um 01:00 Uhr

Am 13. Spieltag der Basketball Champions League empfängt Hapoel Bank Yahav Jerusalem den Brose Bamberg in der Pais Arena Jerusalem. Das Hinspiel gewann Jerusalem in Bamberg 88:85.

Kommentator: Alexander Vogel / Experte: Jan Jagla

