Basketball Champions League-Livestream: AEK Athen - PAOK am 13.03.

Griechisches Derby auf DAZN! In der Basketball Champions League empfängt AEK Athen die Mannschaft von PAOK Saloniki. Im Rückspiel des Achtelfinals geht es für beide Teams um den Einzug ins Viertelfinale.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe AEK Athen - PAOK am 13.03. um 18:30 Uhr!

Basketball Champions League Livestreams

Besiktas - Nanterre am 12.03. um 18:00 Uhr

Sechs Tage nach dem Achtelfinal-Hinspiel ist Nanterre zu Gast bei Besiktas Istanbul. Wer ins Viertelfinale der Basketball Champions League einzieht, erfährst du auf DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Banvit - Bamberg am 13.03. um 18:00 Uhr

Das Rückspiel in der Basketball Champions League zwischen Banvit und Bamberg steigt in Bandirma auf halbem Weg zwischen Izmir und Istanbul. Kein einfache Aufgabe für den Bundesligisten gegen eines der Top-Teams der Türkei.

Jerusalem - Neptunas am 13.03. um 18:45 Uhr

Neptunas ist im Achtelfinal-Rückspiel zu Gast bei Hapoel Jerusalem. Ob sich die Mannschaft aus Litauen dort durchsetzt, siehst du auf DAZN!

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.