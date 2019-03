MLB-Livestream: Red Sox @ Oakland A’s am 03.04.

Die Boston Red Sox spielen bei den Oakland A's im Oakland–Alameda County Coliseum.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Red Sox @ Oakland A’s am 03.04. um 04:07 Uhr!

MLB Livestreams

Angels @ Athletics am 31.03. um 03:07 Uhr

Die Los Angeles Angels müssen bei den Oakland Athletics im Oakland–Alameda County Coliseum ran.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Indians @ Twins am 31.03. um 20:10 Uhr

Zum dritten Mal innerhalb von vier Tagen treten die Cleveland Indians bei den Minnesota Twins im Target Field an. In der letzten Saison konnten sich die Indians vor den Twins in der Central Division durchsetzen.

Giants @ Dodgers am 03.04. um 04:10 Uhr

Duell in der National League West: Die Dodgers wollen ihren Division-Titel verteidigen.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.